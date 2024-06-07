Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото IRI Ukraine

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI), який показав, зокрема, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, а роботу міського голови схвалюють тільки 36% жителів Миколаєва.

Коментуючи результати опитування під час Конференції з демократичного врядування, мер Миколаєва заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення, - пишуть «НикВести».

Також Олександр Сєнкевич вважає, що недоцільно порівнювати міста під час війни, оскільки у всіх різні проблеми.

— Ми говоримо про відчуття людей, його не створюють ні цифри, ні показники, про які ми можемо говорити, але не говоримо. Їх створює навколишнє середовище. І якщо ми кажемо про Миколаїв — їх створюють ЗМІ. Моя думка, що порівнювати міста в Україні, особливо зараз під час війни, неможливо. Не те, що неправильно, а неможливо. Порівнювати Хмельницький, Івано-Франківськ і Миколаїв та Полтаву — дуже важко. Там проблема - немає куди влаштувати людей, а у нас проблема — немає людей, щоб робити базові речі. Проблема забезпечити людей, створити релоковані бізнеси, а у нас проблема — створити хоч якісь бізнеси, щоб люди хоч якось працювали. Проблема створення створення нового парку — проблема питної води, якої немає два роки. І ви можете побачити на результатах опитування. Люди злі. Вони відчувають ту «недолюбленість», скажімо так. І вони її спрямовують на тих, кого знають, хто ближче — на міську владу, на міського голову. Не на Путіна, який зруйнував водопровід і лишив Миколаїв без питної води, і сьогодні ми не можемо дістатися до Дніпра. А саме на міського голову. «Ви стільки країн відвідуєте, залучаєте якісь гроші, коли вода буде?», - сказав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що за попередніми оцінками на будівництво водопроводу у Миколаїв потрібно 300 мільйонів євро, а це великі кошти, яких не можуть дати міста-партнери.

Також Олександр Сєнкевич вважає, що державна влада недостатньо співпрацюєз місцевою владою по питаннях відновлення, а «кожен сам за себе».

— Щоб створити воду нам потрібно 300 мільйонів євро, щоб зробити новий водопровід з річки Південний Буг. І це не ті гроші, про які ми кажемо, що збираємо від міст-партнерів, це реально велика сума. Минулого року ми тут збирались, міністр Кубраков (Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення 2022 - 2024, - прим.), пані Азархіна (Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, - прим.), Корнієнко (перший заступник голови Верховної Ради України, - прим.). Кого ми сьогодні бачимо з цих людей? Нікого. Зрозуміло, такі ситуації. Розуміння того, як повинна працювати держава знизу до верху, або горизонтально, втрачається відчуття, що хтось розуміє, що це таке і навіщо ми тут всі збираємось. Кожен сам за себе. Кожен щось робить, але це не командна гра. Це 10 класних футболістів, але пропущені голи і не забито жодного, - сказав Олександр Сєнкевич.

Також міський голова висловився з приводу державної інформаційної політики. На думку Олександра Сєнкевича, створений на державному рівні телемарафон «не доходить до людей».

— Я кажу про інформаційну політику в нашій державі. Так склалось в Миколаєві, що у нас є клановість засобів масової інформації. Коли я став міським головою, з 54 депутатів, 26 було у «Опозиційного блоку». Вони системно зі ЗМІ знищували міську владу, перетворювали біле на чорне, чорне на біле і так далі. У 2020 році я знову став міським головою, 17 «ОПЗЖ» і 5 «Партії Шарія». Це не про депутатів, це про виборців. Я люблю своїх миколаївців, і думаю, що їм дуже часто і дуже довго промивала мізки російська пропаганда, яка вливала кошти в інформацію про те, що Європа — це погано, а ось СНД — це добре. На державному рівні ми створили такий інструмент як марафон. Але він не доходить до людей. Потрібно ще працювати на локальному рівні. Виходить, що після сьогоднішньої презентації виходить змія, яка кусає себе за хвіст. Сьогодні миколаївцям покажуть, що вони не задоволені, Миколаїв знову на третій позиції знизу. Які висновки вони зроблять? Що ми живемо в поганому місці, звідси треба валити, ніяких перспектив і так далі. Не ті висновки, які треба робити раціонально, а емоційні. Це не про проекти, це про емоційний стан людей, яким щодня розповідають про те, як у них все погано, і як у них ще буде гірше, - сказав Олександр Сєнкевич.

Виступ Олександра Сєнкевича на Конференції з демократичного врядування, фото Асоціації міст України

Далі він розказав про те, що робить міська влада у Миколаєві у питанні відкритості, а також для запобігання корупції.

— Ми казали про корупцію, всі кажуть, що корумповані, але на питання «чи стикались ви з корупцією?», 90% відповідають «ні». Про що це каже? Знову, про відчуття. Коли всі навколо кажуть про корупцію, то вона наче і є. А чи я бачив її — ні. Як в той пісні групи «Пятница»: «я сам не видел, но мне так сказали». Ми в Миколаєві намагаємось зробити все: відкриваємо великі дані, робимо ГІС-систему, публікуємо, я видав наказ, щоб всі кошториси в машиночитному форматі публікували. Зараз змінюємо політики закупівель. Deloitte працює на водоканалі, на облтепло і на Миколаївпастрансі, - сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що Центр журналістських розслідувань «NikCenter» у квітні провів власне дослідження закупівель, проведених міськрадою протягом вересня 2023 – квітня 2024 року, та дійшов висновку, що структурні підрозділи міськради Миколаєва уклали договори на закупівлю товарів та послуг як мінімум на 64,4 мільйони гривень взагалі без оприлюднення кошторисів.

Також Олександр Сєнкевич під час свого виступу на конференції повідомив, що аудиторська компанія Ernst & Young зараз працює над структурою міськради, «змінюючи політики і роблячи їх прозорими».

— Ми максимально все відкриваємо і даємо. Ми перші в Україні створили сайт моніторингу міжнародної допомоги, відзвітували про 2022 та 2023 роки у вигляді цифр і звітів. У нас є багато чого, щоб поділитись досвідом, але якщо ви дивитесь і читаєте, то «влада в Миколаєві корумпована», - сказав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич вважає, що в Україні треб ввести кримінальну відповідальність для журналістів за поширення неправдивої інформації. Він привів у приклад Сінгапур, де кілька років тому ухвалили Закон про захист від неправдивої інформації та маніпуляцій в онлайні, який надає право урядовим міністрам вимагати від окремих осіб та інтернет-платформ виправлення або видалення того, що вони вважають неправдивою інформацією, яка шкодить суспільним інтересам, або блокування веб-сайтів, які, на їхню думку, займаються пропагандою шкідливої неправдивої інформації. За невиконання вимоги урядовців передбачене покарання – до 10 років ув’язнення та штрафи в розмірі до 1 млн сінгапурських доларів ($735 тис.).

— Журналісти-розслідувачі, я завждb приводжу в приклад Сінгапур. Там за неправдиву інформацію людей саджають до тюрми. Ти написав — ти повинен відповідати. Це повинна бути кримінальна відповідальність. Пишуть люди «вкрали на закупівлі хлору: водоканал купив хлор дорожче, ніж він купував півроку тому». Читаємо, починаємо дізнаватись, я хочу знищити директора водоканала, а він каже: До мене які питання? Це трьохсторонній договір, Червоний хрест купує для нас хлор. А чому дорожче? Тому що вони возять не 20 контейнерів, а 5 мішками і об’їжджають населені пункти, за правилами «Червоного хреста». Ми кажемо: виправте новину. Що вони пишуть? «Ми додали абзац у тій новині». Я жодної людини у світі не бачив, яка б читала одну і ту ж новину двічі, чекаючи, що в ній щось зміниться, з’явиться новий абзац. І знову, це вплив. Люди такі: «А, крадуть, на базових речах, на воді, хлорі крадуть», Ніхто ж не напише потім, що це не так. Ми кажемо, що це не так, а вони: «та ну що, ви ж корупціонери, що вам вірити». Інформація — це продукт роботи, і він не може бути безкоштовним. Якщо він з’являється, то хтось за нього платить, - сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що 65% миколаївців хочуть знати, скільки коштів отримала місцева влада від донорів та на що їх витратили.

Середній рівень комунальних послуг та поганий стан бомбосховищ: жителі Миколаєва в опитуванні оцінили якість життя в місті.

12 років тому, у 2012 році про відповідальність журналістів за ситуацію у місті казав тодішній голова Миколаївської ОВА Микола Круглов (на той час представник «Партії регіонів»). Тоді він звинуватив журналістів, що через них в регіон «не приходять інвестори».

У 2017 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також скаржився, що миколаївські медіа «пишуть тільки погане про місто, і нічого хорошого».