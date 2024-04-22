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На Миколаївщині Служба безпеки України підозрює мешканця Снігурівки у закликах до зміни меж території України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що восени 2022 року під час окупації Снігурівки підозрюваний погодився очолити «відділ внутрішньої та зовнішньої політики» так званої «Військово-цивільної адміністрації».

«Перебуваючи «на посаді», фігурант виконував вказівки кремля щодо донесення в маси необхідної окупантам інформації», — йдеться у повідомленні.

Чоловік підозрюється за частиною 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій частині України.

«Наразі завершено проведення низки експертиз. Отримані висновки підтверджують, що у дописах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», — додали у СБУ.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що Російському військовому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі за катування місцевих мешканців під час окупації Снігурівки Миколаївської області.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини.