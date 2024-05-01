У Миколаївській області судитимуть жителя Снігурівської громади, якого підозрюють у виробництві та зберіганні наркотиків. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років увʼязнення.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, восени 2023 року 38-річний чоловік придбав гілки коноплі з яких виготовляв канабіс вагою майже 22 грами.
Зазначається, що частину канабісу він зберігав для власного вживання, а іншу частин вагою 15,2 грами розфасував у 16 паперових згортків, які зберігав для продажу.
Йому повідомили про підозру та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Миколаївщині працівники поліції протягом 2023 року вилучили у правопорушників 99 кілограмів наркотиків.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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У Миколаївській області судитимуть жителя Снігурівської громади, якого підозрюють у виробництві та зберіганні наркотиків. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років увʼязнення.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, восени 2023 року 38-річний чоловік придбав гілки коноплі з яких виготовляв канабіс вагою майже 22 грами.
Зазначається, що частину канабісу він зберігав для власного вживання, а іншу частин вагою 15,2 грами розфасував у 16 паперових згортків, які зберігав для продажу.
Йому повідомили про підозру та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Миколаївщині працівники поліції протягом 2023 року вилучили у правопорушників 99 кілограмів наркотиків.