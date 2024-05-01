У Миколаївській області судитимуть жителя Снігурівської громади, якого підозрюють у виробництві та зберіганні наркотиків. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років увʼязнення.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, восени 2023 року 38-річний чоловік придбав гілки коноплі з яких виготовляв канабіс вагою майже 22 грами.

Зазначається, що частину канабісу він зберігав для власного вживання, а іншу частин вагою 15,2 грами розфасував у 16 паперових згортків, які зберігав для продажу.

Йому повідомили про підозру та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Мешканця Снігурівщини підозрюють у виготовленні наркотиків / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканця Снігурівщини підозрюють у виготовленні наркотиків / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Миколаївщині працівники поліції протягом 2023 року вилучили у правопорушників 99 кілограмів наркотиків.