Мешканку Снігурівки підозрюють у колабораціонізмі / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Місцевій мешканці Снігурівки заочно повідомили про підозру у публічному вихвалянні збройної агресії РФ проти України під час тимчасової окупації Миколаївської області.

Як повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області, 67-річна жінка в інтерв’ю представниці країни-агресора висловлювала підтримку дій російської армії на території України.

За даними слідства, відео з її закликами оприлюднили у Телеграмі представника окупаційної адміністрації Російської Федерації у Снігурівці.

Зазначається, що наразі жінка переховується на території однієї з країн Європи. Їй загрожує позбавлення волі до трьох років.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, жительку Первомайська, що на Миколаївщині, підозрюють у виправдовуванні та вихвалянні збройної агресії РФ проти України в російській соціальній мережі «Одноклассники». Їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.