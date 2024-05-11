У Міненергетики закликає зменшити споживання. Фото з відкритих джерел

Ввечері 11 травня, Міненергетики прогнозує нестачу електроенергії, тому звертаються з проханням зменшити споживання у пікові години 17:00 - 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

На 11 травня також прогнозують нестачу електроенергії. Споживачів закликають зменшити використання приладів, що споживають багато електроенергії, а промисловість 0 переглянути виробничі процеси задля економії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт год. Експорту не передбачається.

Раніше повідомлялось, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.