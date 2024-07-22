Фото: Міноборони України

Міноборони за пів року допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 20 зразків легкого транспорту.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Техніка призначена для пересування пересіченою місцевістю та виконання завдань на воді.

Зокрема, серед нових зразків є багі, мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, а також чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли.

Окрім того, для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано спеціальний транспорт для пересування по воді — гідроцикли.

Фото: Міноборони України Фото: Міноборони України Фото: Міноборони України

Легкий всюдихідний транспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг. Також їх можна використовувати для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, а також ведення розвідки або застосовувати як мобільні вогневі точки.

В оборонному відомстві зазначили, що у 2023 році арсенал Сил оборони поповнили лише 7 зразків такого транспорту.

Нагадаємо, що військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих параметрів, 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Нагадаємо, у підрозділах Збройних сил України всі необхідні випробування пройшла жіноча білизна, тож Міністерство оборони поставило її на забезпечення для військовослужбовиць.

Також Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його вага — від 10,5 кілограмів і більше, залежно від комплектації.