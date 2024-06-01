Грін-карта США. Фото з відкритих джерел

Минулого року США видали громадянам Росії майже 13 тисяч грін-карт (аналогів постійного ВНЖ у США), тоді як українці отримали 11,2 тисяч.

Це випливає із розрахунків імміграційної компанії Second Wind на основі даних міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) та інших профільних відомств, пише Главком.

У фінансовому році, який тривав із 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го, американська влада видала росіянам 12,7 тисяч відповідних документів. Попередній рекорд було встановлено у 2016 році — тоді 9774 росіян стали володарями грін-карти.

Для порівняння: українці у 2023 році отримали 11,2 тисяч грін-карт (2022-го було 11 719), а Казахстану — 2610 (1637 2022-го). Найбільше грін-карт було видано жителям сусідньої зі США Мексики — 179,8 тисяч.

До топ-5 увійшли Індія (76 тисяч), Куба (74 тисячі), Домінікана (66,4 тисяч) та Китай (58,8 тисяч). Загалом, за даними DHS, грін-карти у 2023 році отримали 1,17 мільйона іноземців. Це рекорд з 2016-го, коли було видано їхню максимальну кількість: 1 183 505.

Найчастішою підставою для видачі стали близькі спорідненості з громадянами США (559 тисяч). На другому місці — віддалені родинні зв'язки (202,5 тисячі), на третьому — працевлаштування (196,4 тисяч). У лотерею грін-карту виграли 66 тисяч 760 людей. Біженці отримали 40,3 тисячі грін-карт, а ще 53,3 тисячі проходять за категорією «інше». При цьому оформлення документів та віз США у дипломатичних установах у Росії досі призупинено через взаємне скорочення чисельності дипперсоналу у 2021 році Москвою та Вашингтоном. Для отримання віз росіяни, як і раніше, їдуть до третіх країн. Як пишуть журналісти, зростання видачі грін-карт відображає зростання потоку заявок, а не зміну політики США: квоти на легальних мігрантів із Росії за час війни в Україні жодного разу не скорочувалися.

Нагадаємо, Росія втричі швидше та вчетверо дешевше виробляє артилерійські снаряди порівняно з США та Європою.