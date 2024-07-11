Фото: митна служба Китаю

Представники китайської митної служби затримали при спробі перетину кордону чоловіка, який у своїх штанях намагався перевезти понад 100 живих змій.

Незаконний «вантаж» мандрівник спробував переправити з особливого адміністративного регіону Гонконгу до прикордонного міста Шеньчжень, що в Китаї, повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення митної служби.

«Під час огляду митники виявили в кишенях штанів, в які був одягнений пасажир, шість пластикових мішечків на шнурках, які були заклеєні скотчем. У кожному мішечку виявили живих змій різних форм, розміру та кольору», — йдеться в повідомленні.

Загалом зі штанів чоловіка державні службовці вилучили 104 плазунів, зокрема південноамериканських кукурудзяних та молочних змій, останні з яких поширені на території Канади, сходу США, Мексики та Колумбії.

За даними митників, багато виявлених рептилій були представниками немісцевих видів, перевезення яких з міркувань біозахисту та боротьби з хворобами, заборонено в Китаї без відповідного дозволу.

«Порушник правил буде притягнутий до відповідальності згідно із законом», — заявили в митниці, не уточнивши міру покарання для чоловіка.

Як зазначається, Китай є одним із найбільших у світі центрів торгівлі тваринами, але останніми роками влада почала більш активно боротися з цим видом незаконної діяльності.

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