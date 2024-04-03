Мультипредметний тест. Фото: ліцей Галицький

Національний мультипредметний тест (НМТ) цьогоріч буде проведено також поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном буде створено в 57 містах 32 країн. Ти

Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою. Якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору. Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, — до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті.

Детальніше ознайомитися з мапою країн для проведення НМТ можна за посиланням.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти інтегрував сервіс державних послуг «Дія». Абітурієнти тепер можуть зареєструватись на Національний мультипредметний тест через застосунок.