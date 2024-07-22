Вивіска на російській мові у центрі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві все ще фіксують порушення закону про захист державної мови у сфері зовнішньої реклами.

Про це розповів під час брифінгу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пишуть «НикВести».

Тарас Кремінь зазначив, що в деяких містах, таких як Миколаїв, вже активно працюють робочі групи, які перевіряють відповідність реклами мовним стандартам, і готують приписи для порушників.

— На жаль, все ще фіксується порушення мовного закону в сфері зовнішньої реклами. В окремих куточках України створюються відповідні робочі групи, які здійснюють інспекцію такої реклами і готують приписи для власників. Скажімо такі приклади у нас є по місту Миколаєву, є громадські ініціативи по Херсону, і такі пропозиції підтримуються місцевою владою. Є і по Одесі, є, звичайно, і по Києву, і по Харкову, і це, так би мовити, дає свій відповідний результат, — сказав він.

Тарас Кремінь закликав місцеву владу активніше реагувати на ситуацію та вживати заходів ще до отримання звернень чи скарг.

— Закликаю місцеву владу бути активнішою і не чекати, поки прийде звернення або скарга, а все-таки пропонувати своїм структурним підрозділам, забезпечити право громадян України на інформацію у вивісках, в тому числі української мови, — резюмував він.

Як відомо, згідно з законодавством, зовнішня реклама, оголошення, вказівники, вивіски та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується для інформування про товари, роботи, послуги мають подаватися державною мовою. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.

Станом на травень 2024 року майже половина підприємців Миколаєва змінили рекламні вивіски на українську.