У Миколаєві все ще фіксують порушення закону про захист державної мови у сфері зовнішньої реклами.
Про це розповів під час брифінгу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пишуть «НикВести».
Тарас Кремінь зазначив, що в деяких містах, таких як Миколаїв, вже активно працюють робочі групи, які перевіряють відповідність реклами мовним стандартам, і готують приписи для порушників.
— На жаль, все ще фіксується порушення мовного закону в сфері зовнішньої реклами. В окремих куточках України створюються відповідні робочі групи, які здійснюють інспекцію такої реклами і готують приписи для власників. Скажімо такі приклади у нас є по місту Миколаєву, є громадські ініціативи по Херсону, і такі пропозиції підтримуються місцевою владою. Є і по Одесі, є, звичайно, і по Києву, і по Харкову, і це, так би мовити, дає свій відповідний результат, — сказав він.
Тарас Кремінь закликав місцеву владу активніше реагувати на ситуацію та вживати заходів ще до отримання звернень чи скарг.
— Закликаю місцеву владу бути активнішою і не чекати, поки прийде звернення або скарга, а все-таки пропонувати своїм структурним підрозділам, забезпечити право громадян України на інформацію у вивісках, в тому числі української мови, — резюмував він.
Як відомо, згідно з законодавством, зовнішня реклама, оголошення, вказівники, вивіски та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується для інформування про товари, роботи, послуги мають подаватися державною мовою. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.
Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.
Станом на травень 2024 року майже половина підприємців Миколаєва змінили рекламні вивіски на українську.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
У Миколаєві все ще фіксують порушення закону про захист державної мови у сфері зовнішньої реклами.
Про це розповів під час брифінгу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пишуть «НикВести».
Тарас Кремінь зазначив, що в деяких містах, таких як Миколаїв, вже активно працюють робочі групи, які перевіряють відповідність реклами мовним стандартам, і готують приписи для порушників.
— На жаль, все ще фіксується порушення мовного закону в сфері зовнішньої реклами. В окремих куточках України створюються відповідні робочі групи, які здійснюють інспекцію такої реклами і готують приписи для власників. Скажімо такі приклади у нас є по місту Миколаєву, є громадські ініціативи по Херсону, і такі пропозиції підтримуються місцевою владою. Є і по Одесі, є, звичайно, і по Києву, і по Харкову, і це, так би мовити, дає свій відповідний результат, — сказав він.
Тарас Кремінь закликав місцеву владу активніше реагувати на ситуацію та вживати заходів ще до отримання звернень чи скарг.
— Закликаю місцеву владу бути активнішою і не чекати, поки прийде звернення або скарга, а все-таки пропонувати своїм структурним підрозділам, забезпечити право громадян України на інформацію у вивісках, в тому числі української мови, — резюмував він.
Як відомо, згідно з законодавством, зовнішня реклама, оголошення, вказівники, вивіски та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується для інформування про товари, роботи, послуги мають подаватися державною мовою. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.
Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.
Станом на травень 2024 року майже половина підприємців Миколаєва змінили рекламні вивіски на українську.