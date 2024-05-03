Вид на Соборну площу у Миколаєві. Фото НикВести

У 2023 році Миколаїв став один з перших міст, які комплексно підійшли до усунення порушень мовного законодавства.

Про це сказано в річному звіті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

«Миколаївська міська рада чи не найперша серед українських міст, обласних центрів яка комплексно підійшла до усунення порушень мовного законодавства та заміни вивісок, реклами, інформації про товар недержавною мовою на аналогічні державною», — йдеться у звіті.

У документі зазначили, що протягом року з підприємцями Миколаєва активно проводили роз’яснювальні роботи про дотримання закону та необхідності розміщення інформації українською мовою.

«Постійно проводились перевірки, за результатами яких складались протоколи про адміністративне правопорушення. Значна частина їх була усунута суб’єктами господарювання у короткі строки», — додали у звіті.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.