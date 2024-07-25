Обговорення питань будівництва водогону для Миколаєва. Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрільця

Проєкт програми водозабезпечення для дев’яти регіонів України, у тому числі й Миколаївського регіону, розроблений та найближчим часом буде затверджений Кабінет Міністрів України.

В цьому запевнив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він повідомив, що провів нараду щодо водозабезпечення регіонів та поспілкувався з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та його заступниками. Також він запевнив, що Миколаївщина буде з водою.

«Якісна питна вода для миколаївців — питання на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського. Миколаївщина буде з водою. Проєкт програми водозабезпечення для дев’яти регіонів України, у тому числі й Миколаївського регіону, розроблений та найближчим часом буде затверджений Кабінетом Міністрів України», — написав він.

Обговорення питань будівництва водогону для Миколаєва. Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрілця Обговорення питань будівництва водогону для Миколаєва. Фото: Facebook-сторінка Руслана Стрілця

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «НикВести», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «НикВести», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.