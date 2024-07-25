Встановлений паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній. Фото «НикВести»

У Миколаєві підприємці встановили паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

В серпні 2023 року ця ж територія перетворилася на повноцінний огороджений літній майданчик під «молодіжним навісом» зі столиками та диванами. Навіс, як відомо, був встановлений у 2018 році. Пояснюючи його встановлення за зупинковим павільйоном на зупинці «Соборна», який належить бізнесменам Владиславу Чайці та Олексію Пеліпасу, колишній архітектор Андрій Цимбал сказав, що він зведений «для комфорту та молоді».

«Молодіжний навіс» з огорожею позаду зупинки «Соборна». Архівне фото «НикВести» 2023 рік «Молодіжний навіс» з огорожею позаду зупинки «Соборна». Архівне фото «НикВести» 2023 рік

Демонтований «Молодіжний навіс» позаду зупинки «Соборна». Архівне фото «НикВести» 2023 рік Демонтований «Молодіжний навіс» позаду зупинки «Соборна». Архівне фото «НикВести» 2023 рік

Однак, у вересні 2023 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков повідомив, що комісія по демонтажу погодила розбір, як навісу, так і огородження.

Коментуючи вже встановлений паркан за зупинкою, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив «НикВести», що не знає для яких цілей власники магазинів встановили огородження, проте відділ архітектури на це дозволу не давав.

Встановлений паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній. Фото «НикВести» Встановлений паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній. Фото: Telegram-канал «Деренюга»

— Не знаю, навіщо він необхідний. Останній раз, коли ми розглядали ситуацію (у вересні 2023, — прим.) ми демонтували там навіс, то там тоді не було сформованих земельних ділянок наданих у користування, і встановлення там будь-чого було протиправним, тому навіси демонтували. У нас в міській раді є така відповідна комісія, яка проводить обстеження таких ділянок і потім приймає рішення, — пояснив Євген Поляков. — Тобто це хтось з бізнесменів, хто працює, самовільно встановив?, — запитала журналістка. — Так, там ніяких погоджень від департаменту архітектури на це не було, – відповів Євген Поляков.

Він заявив, що в міськраді буде зібрано відповідну комісію, щоб вона звернула на це увагу і здійснили відповідні заходи, передбачені її повноваженнями.

Встановлений паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній. Фото: Telegram-канал «Деренюга» Встановлений паркан за зупинковим комплексом по вулиці Соборній. Фото: Telegram-канал «Деренюга

Варто зазначити, що власниками зупинного комплексу є фірма «Бізнес-Реал», яку очолює миколаївський бізнесмен Олексій Пеліпас, а також його бізнес-партнери Станіслав Савін та чинний депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка.

У 2021 році головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал заявив, що у фірми «Бізнес-Реал» в червні 2020 року закінчився попередній договір оренди на цю земельну ділянку, укладений на 15 років.

Тоді він просив продовжити оренду ще на 15 років, оскільки без нього міська рада не зможе знести будівлі компанії «Бізнес-Реал», аже вона має право власності на нерухоме майно (зупинковий комплекс і кіоски). Чиновник заявив, що міськрада зможе знести або викупити дане майно через суд.