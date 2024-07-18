Щеплення дітей. Ілюстаційне фото

У Миколаєві за перше півріччя 2024 року було проведено 40,5 тисяч щеплень. З усієї кількості зареєстровано 43 несприятливі реакції, що складає 0,1% від усіх щеплень.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час брифінгу, 18 липня, пишуть «НикВести».

За її словами, в умовах зменшення кількості пологів особлива увага приділяється щепленням дитячого населення для попередження спалахів інфекційних захворювань.

За даними електронної бази зареєстрованих пацієнтів, проведені щеплення включають вакцинації від дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, туберкульозу, гепатиту та інших інфекцій, обов’язкових згідно з календарем щеплень, а також від вітряної віспи та інших рекомендованих інфекцій.

У місті зареєстровано 43 несприятливі події після імунізації, що складає 0,1% від усіх щеплень. Зокрема:

• 1 555 щеплень вакциною АКДП, з яких 17 несприятливих подій (1%);

• 2 495 щеплень вакциною КПК, з яких 2 несприятливі події (0,08%);

• 982 щеплення пента хіб, з яких 10 несприятливих подій (1%);

• 14 223 щеплення вакциною АДПН, з яких 9 несприятливих подій (0,06%);

• 1 506 щеплень вакциною АДП, з яких 1 несприятлива подія (0,07%);

• 496 щеплень від гепатиту Б у дорослих, з яких 1 несприятлива подія (0,2%).

Начальниця управління охорони здоровʼя Ірина Шамрай наголосила, що всі несприятливі події після імунізації реєструються в електронній базі сімейними лікарями та передаються до державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України.

В черні було виявлено всього одну несприятливу реакцію на щеплення в дитини в червні зафіксували у Березанському районі. У немовля була виявлена висока температура.

— Ми передивилися анамнез по несприятливим подіям, за червень була подана одна несприятлива подія по імунізації дитини шести місяців в Березанському районі, яка закінчилась підйомом температури, – сказала вона.

Ірина Шамрай зазначила, що подібні випадки підлягають розслідуванню, під час якого вакцина може бути тимчасово переміщена в карантин. За останні 6 місяців це сталось всього раз.

Нагадаємо, що миколаївське видання Новости-N, посилаючись на рідних сімʼї, повідомило, що після щеплення у дитячій поліклініці №2 впала в кому 6-місячна дівчинка на імʼя Поліна.

Проте підтверджень цьому не надали ні в управлінні міськздоровʼя, ні рідні самої дитини.

Крім того, управління охорони здоровʼя Миколаєва назвало маніпуляцією новину про 6-місячну дівчинку, яка впала в кому після щеплення. Дитина з такими даними не поступала в реанімаційні відділення ні в миколаївські, ні в одеські лікарні.

Раніше, 15 липня екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що у сімейній амбулаторії №5 ліки та вакцини зберігають в умовах рекордної спеки у Миколаєві.

У відповідь на це в адміністрації міської поліклініки №1 запевнили, що вакцинація дітей у періоди екстремальної спеки є абсолютно безпечною, оскільки вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках або термоконтейнерах.