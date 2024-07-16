Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

У Миколаєві батьки скаржаться на занедбаний дитячий майданчик в парку Юність по проспекту Богоявленському.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Катерина Потриваєва зазначає, що гойдалки, гірки та інші об’єкти на майданчику по Богоявленському проспекті, 39а — поламані і діти можуть травмуватися.

Вона зазначає, що на весь район — це єдиний дитячий майданчик. Жінка просить відремонтувати майданчик, щоб діти могли безпечно гратися.

«В кожному куточку цього майданчику існує небезпека отримати травму через відсутність умов для наших дітей. Наполягаємо привести майданчик до належного стану. Демонтувати та замінити елементи такі, як: гойдалки, покриття майданчика, гірки та інше. Діти — наше майбутнє. Треба про них піклуватися та створювати належні умови для їхніх розваг та відпочинку», — наполягає Катерина Потриваєва.

Варто зазначити, що станом на березень цього року, майданчик по Богоявленському проспекті, 39 входив до переліку об’єктів, які не мають балансоутримувача. Загалом у Миколаєві нарахували 267 дитячих та спортивних майданчиків, за якими нема кому доглядати.

Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

Стан дитячого майданчика в парку Юність. Фото: Facebook

Також миколаївці просили привести до ладу та прибрати сміття на території занедбаного парку «Юність».

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві місцеві жителі одного з будинків у мікрорайоні Північний змушені самостійно прибирати від сміття дитячий майданчик через бездіяльність обслуговуючої компанії.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.