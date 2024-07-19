Бригада «швидкої» допомоги у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

В Миколаєві впродовж декількох днів різко збільшилась кількість звернень до бригад «швидкої» допомоги через вплив високих температур повітря на організм людини.

Про це у коментарі «НикВести» розповів головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов.

В період з 17 по 18 липня понад 100 людей викликали бригаду «швидкої» допомоги, що є значним збільшенням у порівнянні з середніми показниками. Крім того, за цей період було зареєстровано 26 випадків теплового удару, а інші виклики стосувалися загострення серцево-судинних та інших хронічних захворювань через вплив спеки.

— З 17 липня ми почали фіксувати збільшення загальної кількості викликів до «швидкої» допомоги. Якщо в середньому ми здійснювали 450 виїздів на добу, то з 17 липня цей показник збільшився до 615. Це на 165 викликів більше, тобто майже на третину,— зазначив Андрій Самойлов.

З аналізу викликів стало відомо, що зі 165 додаткових випадків виїзду бригад швидкої медичної допомоги, 11 були пов'язані з тепловими ударами, а інші стосувалися загострення серцево-судинних або інших хронічних захворювань через підвищену температуру.

— Наприклад, продавчиня магазину працює в умовах високої температури, і їй стало погано: високий тиск, запаморочення тощо, – розповів Андрій Самойлов.

Андрій Самойлов підкреслив, що екстремально спекотні погодні умови за ці два дні, ймовірно, стали причиною різкого зростання випадків теплових ударів.

Зокрема, 15 випадків теплових ударів, що сталися 18 липня, включають 3 випадки серед дітей та 12 серед дорослих. Це значне збільшення відзначалося в публічних місцях, таких як базари, магазини та зупинки громадського транспорту.

— 18 липня було 550 виїздів бригад «швидкої» допомоги, з них 100 випадків, повʼязані з впиливом підвищенної температури на організм людини. Усі ці виклики – вуличні. Тобто це, наприклад, базар, магазини, зупинки громадського транспорту і тому подібне. Тобто це може бути високий тиск на фоні того, що людина була якийсь певний час під впливом дії високих температур, і в неї виникло погане почуття, яке проявляєтьсяу вигляді запаморочення, високого тиск чи навіть втрати свідомомсті. Це великий і дуже суттєвий показник, враховуючи, що ці два дні були екстремально спекотними, що, можливо, спричинило накопичувальний ефект і стало причиною різкого збільшення викликів, – сказав він.

Нагадаємо, що 15 липня головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов розповідав, що у місті, не зважаючи на надзвичайно високі температури, кількість звернень до бригад «швидкої» допомоги залишається стабільною.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 18 липня, коли температура повітря досягла позначки + 41,1°С. Попередній рекорд в 2007 році становив +37,8°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні. Крім того, в «Укренерго» повідомили, що через споживання електроенергії через спеку досягло максимуму.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.