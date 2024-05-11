Фото: КП «Миколаївелектротранс»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» розпочинає тестування нової функції, що дозволить пасажирам купувати проїзні онлайн за допомогою єдиного QR-коду для користувачів усіх банків України.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Щоб придбати зручний проїзний — достатньо перейти за посиланням: https://pay.mbnk.biz/nEArEmKpvxTT. Також можна здійснити оплату безпосередньо в транспорті, відсканувавши єдиний QR-код для всіх банків України камерою телефону.

Нова функція дозволяє купувати різні види проїзних, включаючи: місячний проїзний, проїзний на 15 днів, студентський проїзний на місяць та туристичний квиток на дві доби.

Після оплати проїзного, пасажир може зберегти його в мобільному гаманці або обравши інший зручний спосіб з тих, які вам запропонує система оплати (переслати на електронну пошту, у збережених повідомленнях у WhatsApp, Telegram, Viber або в інших месенджерах).

На підприємстві також нагадали, що з початку роботи нової системи оплати понад 336 тисяч поїздок було сплачено єдиним QR-кодом для користувачів усіх банків України