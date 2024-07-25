Миколаївщина. Фото з відкритих джерел

Миколаївщина стане пілотною, де перевірятимуть, як працює оновлена Державна екологічна інспекція.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Реформа Державного екологічного контролю. Домовилися з Віталієм Кімом, що Миколаївщина стане першим пілотним кейсом, де запрацює оновлена ДЕІ. Впевнений, що наша спільна робота з вмотивованою командою Миколаївської ОВА, яка незламно стоїть на захисті регіону, дасть змогу ефективно реалізувати цей пілотний проєкт», — написав Руслан Стрілець.

Державна екологічна інспекція контролює виконання природоохоронного законодавства в Україні, стан довкілля та екобезпеки. Його намагались реформувати через застарілу й неефективну систему.

Зазначимо, що законопроєкт №3091 про реформу екоконтролю зареєстрували у Верховній Раді в лютому 2020 року. Його розробляв тодішній заступник голови екокомітету Олександр Маріковський, і в липні 2021 року Рада ухвалила його в повторному першому читанні за основу.

У травні 2022 року автор законопроєкту Олександр Маріковський заявив — документ тепер не на часі.

У 2024 році громадська організація Save Dnipro повідомила, що Єврокомісія вже чекає від України ухвалення законопроєкту №3091. У робочих версіях законопроєкту зазначається, що єдиним органом екологічного контролю буде оновлена Державна Екологічна Інспекція, яка отримає додаткові повноваження. Також передбачається збільшення відповідальності за порушення екологічного законодавства. За словами представників організації, Україна успадкувала систему, де одразу кілька відомств контролювали дотримання екологічного законодавства. Це створило додатковий тиск на бізнес та відкрило двері для корупції, і поява великого олігархічного бізнесу призвела до неконтрольованого забруднення довкілля.