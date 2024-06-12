Передача авто. Фото: Миколаївська ОВА.

У вівторок 11 червня, під час Міжнародної молодіжної конференції Миколаєву передали один з десяти автомобілів Volkswagen Multivans.

Про це повідомляє Миколаївська обласна воєнна адміністрація.

Авто, що отримає Миколаївщина будуть використовувати для перевезення дітей з сел до центральних шкіл, обладнаних укриттями.

В ОВА зазначають, що авто необхідно для повернення частини дітей з домашнього до очного навчання після пандемії та понад двох років повномасштабної війни. Компанія Malteser Hilfsdienst забезпечить належне використання цих автомобілів за призначенням у Миколаївській області.

На передачі авто були присутні Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль, представник Volkswagen Гуннар Кіліан та радник начальника Миколаївської ОВА Андрій Зінченко.

«Нижня Саксонія продовжує твердо підтримувати український народ. Партнерство з Миколаївською областю формує добру основу для надання більшої допомоги людям у цьому регіоні. Тепер після тривалої фази домашнього навчання діти знову зможуть навчатися разом», — зазначив Штефан Вайль.

В свою чергу, Гуннар Кіліан підкреслив важливість підтримки дітей з Миколаївщини.

«Десятьма автомобілями ми хочемо допомогти дітям Миколаївської області знову брати активну участь у шкільних уроках і таким чином відновити нормальне життя», — сказав він.

Радник начальника Миколаївської ОВА Андрій Зінченко подякував партнерам з Нижньої Саксонії за їхню підтримку.

«Ці автомобілі стануть символом надії та підтримки для наших дітей, допомагаючи їм повернутися до звичного шкільного життя. Дякуємо нашим партнерам за цей важливий внесок. Разом ми робимо кроки до відновлення мирного майбутнього для нашої молоді», — зазначив він.

Передача авто. Фото: Миколаївська ОВА.

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