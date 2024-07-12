Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

На Миколаївщині, яка є однією з лідерів за критерієм мобілізованих громадян серед всіх регіонів, відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час свого візиту до Миколаєва, пишуть «НикВести».

Він підкреслив, що щоденно отримує звернення, фото та відео з інших регіонів, але Миколаївська область відзначається відсутністю виражених проблем.

— На території Миколаївської області немає кричущих порушень прав громадян України з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У нас є області, які відрізняються. Кожного дня я отримую не тільки звернення, але і фото та відео фіксацію. Тому Миколаївська область на фоні з іншими областями не в найгіршому стані. Це при тому, що Миколаївська область одна з найперших за критерієм мобілізованих громадян по відношенню до населення, яке проживає на території області, – уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні.

Днями мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв. Це також впливає на те, що міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.