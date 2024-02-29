Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пригрозив миколаївцям, які перекривають проїзд до двору шлагбаумами та влаштовують платні парковки забирати орендовану землю.

Про це він заявив під час засідання сесій Миколаївської міськради у четвер, 29 грудня, повідомляють «НикВести».

«Були окремі історії, прояви локального сепаратизму на окремих територіях житлових забудов. Оформлювали ОСББ, сказали: «Дайте нам землю у постійне користування». Фактично там копійки за обслуговування цих земельних ділянок цими ОСББ. І вони починають локальний сепаратизм. Перекривають внутрішньоквартальні проїзди, ставлять шлагбауми та беруть гроші за парковку. Тобто заробляють на цьому гроші, при цьому не сплачують гроші у місцевий бюджет за ці стоянки. Якщо подібні заходи проводяться, через управління земельних ресурсів ми ініціюємо і будемо виносити на сесію міськради щодо розривів подібних договорів», — зазначив міський голова.

В той же час депутат Андрій Янтар зауважив, що людей можна зрозуміти, адже іноді подвір’я біля будинку перетворюється у проїзну зону. Він запропонував подумати над тим, як захистити житлову зону від проїзду транспорту та можливість поставити відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, що у березні 2021 року у мікрорайоні Північний Центрального району Миколаєва демонтували шлагбаум, що його самовільно розмістили місцеві жителі.