Миколаївські десантники знищили 11 одиниць бронетехніки росіян. Скриншот з відео

В районі Новомихайлівки на Донеччині бійці миколаївської 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили 11 одиниць бронетехніки росіян.

Про це повідомила Служба звʼязків з громадськістю бригади.

Зазначається, що росіяни задіяли одночасно 17 одиниць бронетехніки біля Новомихайлівки та пішли у масовану атаку. Однак десантникам у ході бою вдалося знищити чотири танки, шість бойових машин піхоти та броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

«Після кількаденного зализування ран ворог знову пішов у масовану атаку. Утім, досягнути раптовості росіянам не вдалось. По вчасно виявленій колоні одразу почали працювати артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси. Від прицільного вогню не допомогли навіть захисні металеві «навари» на танках. Ще кілька одиниць ворожого залізяччя ефектно підірвалось на мінах. Завдяки вправності і злагодженій роботі наших воїнів 4 танки, 6 бойових машин піхоти та броньована ремонтно-евакуаційна машина залишились на полі бою. Решта техніки дала знатного драпака — учора їм пощастило», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують утримувати кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки під окупованою Мар‘їнкою.

Самі росіяни заявили про захоплення Новомихайлівки 23 квітня. На засіданні Колегії Міноборони Росії міністр Сергій Шойгу заявив, що населений пункт був звільнений «внаслідок активних бойових дій російськими військовослужбовцями».

Відомо, що поблизу населеного пункту наступальні дії ведуть 255-й та 33-й гвардійські мотострілецькі полки, 1465-й та 1219-й мотострілецькі полки територіальних військ та 39-та окрема мотострілецька бригада. Сили РФ посилили штурми села з початку жовтня 2023 року.

Як свідчить мапа, наступними селами, які можуть опинитись під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.

Станом на початок 2024 року у селі Новомихайлівка на Донеччині вже майже не залишилося місцевих жителів, про це повідомляв пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний.

Раніше миколаївські десантники звітували про ліквідацію понад 314 одиниць ворожої техніки за шість місяців боїв в районі села Новомихайлівки. Біля населеного пункту протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

У липні 2023 року миколаївська 79-а бригада відбила найпотужніший за останні тижні штурм росіян в Мар’їнці, яка нині окупована.