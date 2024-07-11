Прибраний комунальний майданчик по вулиці Архітектора Старова, 10

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» відзвітувало, що прибрали засмічений дитячий майданчик у мікрорайоні Північний, про який раніше писали «НикВести».

Речниця пресслужби КП Мирослава Соловйова надіслала до редакції фото з очищеною територією.

Місцевий житель одного з будинків по вулиці Архітектора Старова, 10, звернувся до редакції «НикВести» зі скаргою на те, що сміття на майданчику не вивозили понад два тижні. За його словами, комунальники ігнорували свої обов'язки, що спричинило значне накопичення сміття на дитячому майданчику.

9 липня КП «Миколаївські парки» повідомило, що розпочне прибирання цієї території, оскільки місцева обслуговуюча компанія ухиляється від виконання своїх обов'язків.

— У зв'язку з цим, наше підприємство почне там робити за графіком, якщо вони не виконують своїх обов'язків та не прибирають. Бо те, що не прибирається загально, прибираємо ми як комунальне підприємство, — пояснила Мирослава Соловйова.

Вже ввечері 10 липня комунальники вивезли сміття з ігрового майданчика та покосили ділянку, яка заросла травою.

Прибраний комунальний майданчик по вулиці Архітектора Старова, 10 Прибраний комунальний майданчик по вулиці Архітектора Старова, 10

Раніше, комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» відремонтувало аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережна на Верхньому БАМі. Наступним в черзі на відновлення — ігровий майданчик біля гімназії імені Миколи Аркаса.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.