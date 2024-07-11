Миколаївці скаржаться на стан ігрового майданчика біля турецького фонтану, який розташований знаходиться у яхт-клубі.

Фото незадовільного стану ігрових конструкцій в редакцію «НикВести» надіслала місцева жителька.

На знімках видно, що майданчик давно не оновлювався: деякі елементи позбавлені сходів, фарба облупилася, а на лавках відсутні сидіння.

— Моя дитина приходить гратися на майданчик кожний вечір. Чому вона повинна грати на таких роздовбаних конструкціях? Подивіться на ці іржаві підвісні елементи, в якому вони взагалі стані. Просимо навести лад заради безпеки дітей, – написала місцева жителька.

Дитячий майданчик біля турецького фонтану. Фото «НикВести» Дитячий майданчик біля турецького фонтану. Фото «НикВести»

В коментарі «НикВести» директор комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот», яке займається ремонтом та обслуговуванням дитячих майданчиків у Миколаєві, Ігор Головатий зазначив, що майданчик не включено до планів ремонту на поточний місяць, проте його можуть включити до плану відновлення вже в наступному місяці.

— В липні ми запланували роботи з відновлення 12 ігрових майданчиків у місті, проте зазначеного майданчика у нас не має у списку. Я знаю, що цей дитмайданчик в поганому стані, але у нас в місті багато ігрових майданчиків, які знаходяться в поганому стані та потребують нашої уваги. Ми намагаємось завжди привести до ладу максимальну їх кількість, але фізично неможливо всі одразу відремонтувати. Але, якщо на дитячому майданчику є потенційна травмонебезпека, то ми поза графіком розпочинаємо ремонтні роботи, аби усунути подібні речі, – розповів Ігор Головатий.

Хоча цей майданчик не перебуває на балансі КП «Пілот», Ігор Головатий обіцяв обговорити питання його передачі з головою адміністрації Заводського району Віктором Дмитруком.

Після перегляду фотографій директор підприємства повідомив, що ремонт може бути здійснений у липні або серпні.

— Я думаю, що ми його включимо у план ремонтів на наступний місяць, тому що там достатньо популярне місце. Дивлячись на фото цього дитячого майданчика дуже хочеться його відремонтувати, – сказав Ігор Головатий.

Нагадаємо, що місцевий житель одного з будинків по вулиці Архітектора Старова, 10, звернувся до редакції «НикВести» зі скаргою на те, що сміття на майданчику не вивозили понад два тижні. За його словами, комунальники ігнорували свої обов'язки, що спричинило значне накопичення сміття на дитячому майданчику. Миколаївські комунальники прибрали сміття з дитмайданчика у Північному після публікації «НикВести».