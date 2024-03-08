У Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.

У Facebook-групі «Contact center при Миколаївській міськраді» Людмила Поповиченко вказала на аварійний стан внутрішньоквартального проїзду за адресою проспект Богоявленський 20 та вулиця Південна, 52.

«Просимо терміново провести хоча б ямковий ремонт в дворі. Сміттєвози та інші машини геть розбили дорогу починаючи з заїзду в двір. При негоді ні проїхати, ні пройти. Це шлях з «кравчучками» для похилих людей до пункту видачі води в сусідньому дворі», – написала мешканка міста.

Стан внутрішньоквартального проїзду. Фото: facebook. Стан внутрішньоквартального проїзду. Фото: facebook. Стан внутрішньоквартального проїзду. Фото: facebook.

У відповіді на звернення адміністрація Інгульського району повідомила, що вищевказану адресу внесено до переліку об'єктів, які потребують ремонтних робіт, однак кошти на цей рік не заплановано.

«Вищевказану адресу внесено до переліку об'єктів, які потребують ремонтних робіт. Водночас рішенням Миколаївської міської ради від 23 грудня 2023 року № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік» фінансування робіт за вищевказаною адресою не передбачено», — пояснили у адміністрації.

Проїзд за адресою по вулиці Південна, 52.

Раніше повідомлялося, що в Інгульському районі Миколаєва планують провести капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху вздовж проспекту Богоявленського, включаючи відновлення тротуарів, встановлення нових світлофорів та реконструкцію велодоріжок.

Нагадаємо, що в управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.