Ремонт тепломережі на перетині вулиці Садової та вулиці Пограничної. Фото «НикВести»

У Миколаєві введуть двосторонній рух на ще одній ділянці вулиці Пограничної, у зв'язку з ремонтом мереж «Миколаївської ТЕЦ».

Проєкт рішення під час засідання 14 серпня підтримав виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Згідно з рішенням, дорожній знак «Двосторонній рух» буде встановлений від вулиці Садової до 9 Слобідської з непарного боку. Також, для запобігання заторів, буде встановлено знаки, що забороняють стоянку та зупинку на прилеглих вулицях.

По вулиці Пограничній запровадять двосторонній рух. Скриншот з Google Maps

Відповідно до проєкту рішення, оприлюдненого на сайті міськради, будуть встановленні наступні дорожні знаки:

«Стоянку заборонено» по вулиці Садовій від проспекту Центрального до вулиці Марка Кропивницького

«Стоянку заборонено» по вулиці Садовій, 12

«Зупинку заборонено», «Зона паркування», табличку «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» по вулиці Марка Кропивницького, 118

«Зона паркування», табличка «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» по вулиці Садовій, 8

«Зупинку заборонено», «Зона паркування», табличка «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» по вулиці Садовій, 6

«Зупинку заборонено», «Зона паркування», табличка «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» по вулиці 7 Слобідській, будинок 70а

Зазначимо, що з березня 2024 року, у зв'язку з ремонтом теплової мережі, двосторонній рух діє по вулиці Пограничній від Садової до Малої Морської.

Підготовка до опалювального сезону 2024-2025

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі Дмитро Мирошниченко запевняє, що працівники встигнуть завершити ремонтні роботи існуючої мережі на вулиці Пограничній до початку опалювального сезону.

У лютому цього року управління анонсувало будівництво нової теплової мережі вздовж вулиці Пограничної у Миколаєві, яка стала однією з найбільш проблемних ділянок під час минулого опалювального сезону. Пізніше, у березні, був оголошений тендер на будівництво мережі вартістю понад 500 мільйонів гривень від вулиці Корабелів до вулиці Маршала Василевського. Однак, коштів на її будівництво поки не знайшли.

Нещодавно миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону. Він повідомив, що після останнього опалювального сезону місто дуже сильно «взялося» за Миколаївську ТЕЦ і велику кількість теплових мереж до опалювального сезону буде змінено.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону. Він заявив, що компанія докладе всіх можливих зусиль, аби уникнути проблем на Миколаївській ТЕЦ при старті опалювального сезону 2024-2025.