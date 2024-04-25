Бригади ЕЛУ автодоріг розпочали роботи з ліквідації аварійності по Херсонському шосе у Миколаєві. Водіїв просять бути уважними.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.
Фахівці вже провели фрезерування ям від початку вулиці до перетину з вулицею Ізмалкова.
«Зараз проводяться роботи з очищення карт від пилу та обробка бітумом. За кілька годин почнеться укладка гарячого асфальту та закочування катком», — додали в повідомленні.
Зазначається, що роботи по ліквідації ямковості на цій вулиці будуть продовжуватися далі в напрямку виїзду з міста. Після цього, дорожні бригади почнуть працювати у зворотній бік.
«Просимо водіїв врахувати цю інформацію та бути уважними та обережними», — наголосили в повідомленні.
Раніше «НикВести» писали, що на утримання доріг Миколаївщини хочуть витратити 691 мільйон гривень.
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Бригади ЕЛУ автодоріг розпочали роботи з ліквідації аварійності по Херсонському шосе у Миколаєві. Водіїв просять бути уважними.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.
Фахівці вже провели фрезерування ям від початку вулиці до перетину з вулицею Ізмалкова.
«Зараз проводяться роботи з очищення карт від пилу та обробка бітумом. За кілька годин почнеться укладка гарячого асфальту та закочування катком», — додали в повідомленні.
Зазначається, що роботи по ліквідації ямковості на цій вулиці будуть продовжуватися далі в напрямку виїзду з міста. Після цього, дорожні бригади почнуть працювати у зворотній бік.
«Просимо водіїв врахувати цю інформацію та бути уважними та обережними», — наголосили в повідомленні.
Раніше «НикВести» писали, що на утримання доріг Миколаївщини хочуть витратити 691 мільйон гривень.