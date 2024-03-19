Служба безпеки України затримала батька з сином, які підозрюються у змові з росіянами, підготовці ударів по Київщині.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

За даними правоохоронців, батько з сином «зливали» геолокації базування Сил оборони, зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після чого були завербовані російськими спецслужбами. За відпрацьовані завдання вони отримували гроші від загарбників на власні банківські картки.

«Серед іншого, ці агенти фсб виконували специфічне завдання російської спецслужби — шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після цього вони направляли до фсб відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків», — повідомляють у СБУ.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.