На автодорозі біля села Анатолівка Миколаївського району 22 березня працівники держекоінспекції зупинили водія, який перевозив зрубані дерева.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що документи, що підтверджують законність рубки і перевезення деревини, у водія були відсутні.
Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП.
Нагадаємо, держекоінспектори зупинили водія, який незаконно перевозив спиляні дерева на Миколаївщині.
На автодорозі біля села Анатолівка Миколаївського району 22 березня працівники держекоінспекції зупинили водія, який перевозив зрубані дерева.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що документи, що підтверджують законність рубки і перевезення деревини, у водія були відсутні.
Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП.
Нагадаємо, держекоінспектори зупинили водія, який незаконно перевозив спиляні дерева на Миколаївщині.