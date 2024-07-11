Сміттєзвалище. Архівне фото НикВести.

Протягом першого півріччя у Миколаївській області ліквідували майже всі несанкціоновані сміттєзвалища.

Про це розповіла начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко.

— Проаналізувавши дані щомісячних звітів громад станом на 1 червня 2024 року ліквідовано 96% несанкціонованих сміттєзвалищ, — сказала Олександри Єфименко.

За словами посадовиці, на даний момент в регіоні ліквідували 315 з 327 сміттєзвалищ.

Зазначимо, що в контакт-центрі Миколаївської міської ради регулярно скаржаться на несанкціоновані сміттєзвалища. Так, мешканці мікрорайону Сухий фонтан просили прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу. Схожа ситуація була і в Ракетному Урочищі. Тоді жінка, яка залишила звернення, уточнила, що звалище виникло після того, як комунальники перенесли сміттєві баки.

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва у 2024 році витратять ₴13 млн на прибирання листя та несанкціонованих звалищ.