Зруйнована будівля Баштанської багатопрофільної лікарні, фото з відкритих джерел

На Миколаївщині внаслідок війни пошкоджено 152 об'єктів медзакладів та ще 13 зруйновано повністю без можливості відновлення. Наразі вже відновили роботу 82 об'єкти.

Про це повідомли у Міністерстві здоров’я України.

На сьогодні, станом на середину липня 2024 року, Росія вже пошкодила 1636 об’єктів медзакладів та ще 214 зруйнувала вщент.

Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Наразі в Миколаївській області повністю відновлено 82 об'єкти медзакладів та 50 відновлені частково.

«За цей час вдалося повністю відновити 524 об’єкти медзакладів та ще частково відновлено 361. Найбільше відновлено обʼєктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також заклади, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Роботи з відновлення медзакладів триватимуть й надалі», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, що на відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні цього року уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.

Всього уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Крім Баштанської багатопрофільної лікарні серед обʼєктів також реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2 та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.