Правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника одного з районних відділів управління Державної міграційної служби в Одеській області, який організував переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець розробив схему для заробітку на військовозобов'язаних, які хотіли незаконно виїхати з України. Він пропонував за 10 тисяч доларів організувати безперешкодний виїзд до Молдови, минаючи офіційні пункти пропуску. У своїй схемі посадовець намагався залучити співробітника прикордонної служби, пропонуючи йому 3 тисячі доларів за кожного переправленого чоловіка. Однак прикордонник одразу повідомив про це своє керівництво та правоохоронців.

Посадовець на своєму автомобілі зустрів трьох військовозобов'язаних в Одесі та направився до одного з пунктів пропуску, де їх мав зустріти працівник Держприкордонслужби. На місці він передав прикордоннику частину грошей — 4,5 тисячі доларів, а решту обіцяв передати після перетину кордону.

на Одещині затримали чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратура на Одещині затримали чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратура

Однак одразу після передачі грошей він та трьох чоловіків затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Нагадаємо, нещодавно, Служба безпеки нейтралізувала чергові три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги організатори схем отримували від від 6,5 до 9 тисяч доларів.