Машина для розмінування DOK-ING MV-4 / Фото: Мінекономіки

На полігоні випробували першу машину для розмінування DOK-ING MV-4, її зібрали на території України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Вперше випробування проводились відповідно до розробленого Міністерством економіки України та затвердженого урядом експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271)», — йдеться в повідомленні.

MV-4 пройшла спеціальні випробування на різних типах ґрунтів, зокрема, на піску, чорноземі та гравію. Також вона проходила різні непересічні місцевості та витримувала удари вибухівкою. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

Збірку такої машини здійснює українське підприємство А3tech. Воно співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Українські фахівці виготовили значну кількість деталей та механізмів для машини, зокрема, робочий вал та елементи робочого органу.

«Локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця. А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проєкти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас Росія», — сказала перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наразі в Україні є приблизно 170 тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднених територій. Більшість із них забруднені не тільки металом та відходами, але і вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, українська компанія «Efarm pro» спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки розробили нову версію машини для очищення землі від вибухонебезпечних предметів.