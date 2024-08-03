У Миколаєві та області у суботу, 3 серпня з 13 синоптики прогнозують грозу.

Про це повідомляє Миколаївський обласний Гідрометцентр.

Крім дощу з грозою в регіоні очікують сильний вітер.

«Найближчі 1 – 2 години, 3 серпня, по Миколаївській області та м.Миколаїв очікується гроза, по області місцями шквал, 15 – 20 м/с.», — сказано в повідомленні.

До кінця 3 та 4 серпня зберігається перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погода, фото: Миколаївський обласний Гідрометцентр

Аномальна спека в Миколаєві у липні

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.