Миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.
У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Катерина Рожнова зазначила, що по вулиці, 2-га Козацька жінкам з колясками дуже важко та небезпечно ходити по ділянці дороги де немає облаштованої пішохідної доріжки.
«Жовтневий перегін, вул. 2-я Козацька, після прильоту, була велика яма, жителі її засипали самотужки, але дорога продовжує в неї сповзати, машина насилу проїжджає. На цьому місці закритий поворот, і мені мамі з двома дітьми, доводиться йти дорогою не бачачи в перед зустрічної машини ... Машинам нас з коляскою по дорозі теж не видно. Пенсіонерам теж доводиться ходити цією дорогою, бо доріжка, яка там була, пішла в яму. Прохання закласти цю яму і зробити там доріжку для безпечної ходьби», - написала жінка.
Вона додала, що минулого року місцеві мешканці вже зверталися з проханням відремонтувати доріжку, але тоді питання не вирішили.
В адміністрації Корабельного району повідомили, що капітального ремонту дороги та улаштування тротуарних доріжок по вулиці 2-га Козацька у них на обліку, проте грошей на роботи поки немає.
«У зв’язку з відсутністю у 2024 році коштів на капітальні видатки, можливість виконання вищезазначених робіт у поточному році відсутня. Порушене питання залишається на обліку адміністрації Корабельного району», — додали в адміністрації.
Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.
Миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.
У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Катерина Рожнова зазначила, що по вулиці, 2-га Козацька жінкам з колясками дуже важко та небезпечно ходити по ділянці дороги де немає облаштованої пішохідної доріжки.
«Жовтневий перегін, вул. 2-я Козацька, після прильоту, була велика яма, жителі її засипали самотужки, але дорога продовжує в неї сповзати, машина насилу проїжджає. На цьому місці закритий поворот, і мені мамі з двома дітьми, доводиться йти дорогою не бачачи в перед зустрічної машини ... Машинам нас з коляскою по дорозі теж не видно. Пенсіонерам теж доводиться ходити цією дорогою, бо доріжка, яка там була, пішла в яму. Прохання закласти цю яму і зробити там доріжку для безпечної ходьби», - написала жінка.
Вона додала, що минулого року місцеві мешканці вже зверталися з проханням відремонтувати доріжку, але тоді питання не вирішили.
В адміністрації Корабельного району повідомили, що капітального ремонту дороги та улаштування тротуарних доріжок по вулиці 2-га Козацька у них на обліку, проте грошей на роботи поки немає.
«У зв’язку з відсутністю у 2024 році коштів на капітальні видатки, можливість виконання вищезазначених робіт у поточному році відсутня. Порушене питання залишається на обліку адміністрації Корабельного району», — додали в адміністрації.
Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.