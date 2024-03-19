Ділянка дороги, яка потребує ремонту. Фото з Facebook

Миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Катерина Рожнова зазначила, що по вулиці, 2-га Козацька жінкам з колясками дуже важко та небезпечно ходити по ділянці дороги де немає облаштованої пішохідної доріжки.

«Жовтневий перегін, вул. 2-я Козацька, після прильоту, була велика яма, жителі її засипали самотужки, але дорога продовжує в неї сповзати, машина насилу проїжджає. На цьому місці закритий поворот, і мені мамі з двома дітьми, доводиться йти дорогою не бачачи в перед зустрічної машини ... Машинам нас з коляскою по дорозі теж не видно. Пенсіонерам теж доводиться ходити цією дорогою, бо доріжка, яка там була, пішла в яму. Прохання закласти цю яму і зробити там доріжку для безпечної ходьби», - написала жінка.

Ділянка дороги, яка потребує ремонту. Фото з Facebook Ділянка дороги, яка потребує ремонту. Фото з Facebook Ділянка дороги, яка потребує ремонту. Фото з Facebook

Вона додала, що минулого року місцеві мешканці вже зверталися з проханням відремонтувати доріжку, але тоді питання не вирішили.

В адміністрації Корабельного району повідомили, що капітального ремонту дороги та улаштування тротуарних доріжок по вулиці 2-га Козацька у них на обліку, проте грошей на роботи поки немає.

«У зв’язку з відсутністю у 2024 році коштів на капітальні видатки, можливість виконання вищезазначених робіт у поточному році відсутня. Порушене питання залишається на обліку адміністрації Корабельного району», — додали в адміністрації.

Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.