Облаштоване укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «НикВести»

У підвалі Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко планують цього року облаштувати найпростіше укриття. Роботи оцінюють в 1 мільйон 460 тисяч гривень.

Відповідний тендер розміщений у системі публічних закупок ProZorro, пишуть «НикВести».

Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть вже після 29 липня.

Проект передбачає ряд будівельних та ремонтних робіт, включаючи:

• розбирання старих покриттів підлоги, установку нової цементної стяжки та покриттів з керамічних плиток.

• очищення та антигрибкове оброблення стель, ремонт штукатурки і фарбування.

• ремонт та установлення перегородок, мурування, сантехнічні роботи, включаючи установку унітазів, умивальників та змішувачів.

• прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, а також монтаж електроустаткування, освітлення і вентиляційних систем.

Згідно з умовами тендеру, усі роботи повинні бути завершені не пізніше 30 листопада.

Згідно з даними системи публічних закупок ProZorro наразі це єдина міська бібліотека в якій буде облаштовано укриття.

Нагадаємо, що до кінця 2024 року у трьох дитячих садочках Миколаєва планують облаштувати найпростіші укриття. Ці роботи обійдуться в 10,1 мільйона гривень. Йдеться про ремонт укриттів в дитячому садочку №133 (3,2 мільйони гривень), дитячому садочку №134 (3,1 мільйони гривень) та дитячому садочку №37 (3,6 мільйонів гривень).

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.