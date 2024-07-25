Затримання підозрюванного у вбивстві Ірини Фаріон / Фото опублікував Ігор Клименко

Очільник МВС Ігор Клименко каже, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий нині у Дніпрі молодий чоловік стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон.

За його словами, величезна команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб та співробітників Служби безпеки України шукали підозрюванного 139 годин.

«Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!», — написав Ігор Клименко.

Він підтвердив, що 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Його затримали в Дніпрі за місцем проживання.

Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець. Більше інформації обіцяють згодом.

Як зазначили в Генпрокуратурі йому готуються повідомити про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.