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З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+».

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону «Єдині новини».

В Міноборони відзначають, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.

— Громадяни мали 60 днів з 18 травня для оновлення своїх даних, які можна було оновити у ЦНАПах, ТЦК і СП або через застосунок «Резерв+». Багато хто, ймовірно, відкладав це на останній момент, сподіваючись на підтримку ініціатив депутатів щодо продовження терміну. Проте наразі, на жаль, в умовах спеки люди дійсно стоять у чергах, — сказав він.

Дмитро Лазуткін нагадав, що ті хто не оновив військово-облікові дані вчасно, можуть отримати штрафи, розмір яких варіюється від 17 000 до 25 000 гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вищі — від 34 000 до 59 500 гривень. У випадку несплати штрафу, справу можуть передати до органів державної виконавчої служби.

Як відомо, у вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.