Дослідження показало розділені думки українців про ухиляння від служби в армії. Молодь менш соромиться цього, ніж люди похилого віку.

Майже половина опитаних українців (46%) вважають, що ухилятися від служби в армії не соромно, 29% дотримуються протилежної думки. Про це свідчить опитування Центру Разумкова, проведене з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

«А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів», — йдеться в повідомленні.

Під час дослідження опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років і що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Також у виданні зазначили, що опитували людей, які репрезентують тилову частину України.

«Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією, нині неможливо», — сказано в повідомленні.

Раніше, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна.