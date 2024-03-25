Фото: Пресслужба ПАЕК

Компанія ТОВ «СП «ПАЕК» збільшить обсяги експорту власної агропродукції на європейські ринки.

Днями представники компанії Ася Пітюренко та Галіна Третьяк з робочим візитом перебували в Республіці Кіпр, де з партнерами були досягнуті домовленості щодо експорту овочевої продукції в європейські країни. З іншою компанією-партенром були проведені перемовини, щодо взяття в оренду холодильника загальним обсягом одночасного зберігання плодоовочевої продукції до 5000 т.

Варто зазначити, що в ТОВ «СП «ПАЕК» значно посилили напрямок овочівництва серед основних видів діяльності. У 2023 році було побудовано сучасний комплекс для вирощування розсади та тепличних овочів, таких як редиска, огірки, томати. Цьогоріч під перший та другий обороти компанія відвела близько 2000 га землі для вирощування овочів у відкритому ґрунті. Проводиться повна механізація виробництва: для посадки та збору урожаю, сортувальні лінії та лінії завантаження в склади готової продукції.

Ще в минулому році обсяги вирощеної продукції потребували додаткових потужностей для зберігання овочів під холодом та в холодильниках. В цьому році це стало можливим. В компанії мають на меті поступово забезпечити зберігання плодоовочевої продукції загальним обсягом до 10 000 т.

Фото: Пресслужба ПАЕК

Також у 2023 році компанія ТОВ «СП «ПАЕК» розпочала новий для себе напрямок – переробка овочевої продукції. Зареєстровано власну ТМ «СМАКОТА» під брендом якої і буде в подальшому відбуватись реалізація плодоовочевої продукції як в Україні, так і за її межами.

Здійснити передзамовлення на овочеву продукцію компанії можна за телефоном:

+38073 026 12 62 - Анна Котляр, директор з комерційних питань.