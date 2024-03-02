З пятниці,1 березня, у Костянтинівській громаді Миколаївської області запрацював пересувний аптечний пункт, що курсуватиме у п'ятьох населених пунктах.

Про йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зазначається, що жителі віддалених сіл зможуть безкоштовно, за направленням лікаря, отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки».

Зі слів голови Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрія Скорохода, вони планують збільшити кількість автомобілів для того, аби забезпечити ліками усі віддалені села області. Ліцензовані медикаменти для пересувної аптеки надає Товариство Червоного Хреста.

«Ми запускаємо цей проєкт — пересувна аптека, щоб забезпечувати сільське населення медичними препаратами для того, щоб у людей був доступ до доступних ліків і можливість придбати медикаменти. Надалі хочемо розширювати й географію, і кількість автомобілів, які будуть задіяні», — повідомляє Андрій Скороход.

Мобільна аптека зсередини. Фото "Суспільне". Мобільна аптека зсередини. Фото "Суспільне".

Нагадаємо, що у переважній більшості сіл України не працюють стаціонарні аптеки. Медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.

Зазначимо, що у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.