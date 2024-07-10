Перевірка штрафів від ТЦК у Опендатабот. Фото з відкритих джерел

Компанія Опендатабот, яка дає користувачам доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, відтепер також зможе показувати штрафи від ТЦК.

Про це пише «Фокус».

Для того, щоб отримати інформацію про штрафи, необхідно перейти на відповідну сторінку на сайті Опендатабот та ввести ПІБ і дату народження, після чого можна отримати результат про відсутність чи наявність щодо виконавчих проваджень.

Також повідомляється, що в разі несплати штрафу його буде передано до виконавчої служби для примусового виконання. У результаті на кошти та майно людини може бути накладено арешт. Громадянам, які виявили в реєстрі помилкові дані щодо свого штрафу, радять звернутися до державного виконавця, який супроводжує його справу.

Нагадаємо, що Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оновив номер телефону своєї гарячої лінії за єдиним стандартом.