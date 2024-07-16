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Центрального районного суду Миколаєва відправив під варту підозрюваного у поширенні інформації про переміщення працівників Територіальних центрів комплектування.

Як повідомляють у суді, 34-річний чоловік у соціальних мережах опублікував понад 60 повідомлень з інформацією про час та місце перебування військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які проводили мобілізаційні заходи.

«У судовому засіданні підозрюваний категорично заперечив свою провину, наполегливо доводив, що публікував вигадану ним інформацію, що в свою чергу було спростовано дослідженою у ході розгляду клопотання відповіддю з ТЦК і СП. Відповідно до наданої інформації, близько 90 % опублікованих підозрюваним повідомлень про час та місце перебування військовослужбовців ТЦК відповідали дійсності», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що чоловік просив суд конфіскувати його комп’ютер та телефон та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Захисник просила суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

За результатами розгляду, слідчий суддя Галина Подзігун призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.