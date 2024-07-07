Собака у «Центрі захисту тварин» у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

На одному з мостів у Ніжинському районі Чернігівської області знайшли двох повішених собак. Правоохоронці вже встановлюють обставини.

Про це повідомила поліція Чернігівщини.

Поліціянти виявили це під час моніторингу соцмереж. Нині на місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

Співробітники одного з відділень поліції міста Борзна проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до повішення тварин.

Поліціянти встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту. Правоохоронці також закликали громадян зателефонувати за номером 102, якщо ті володіють будь-якою інформацією про обставини інциденту.

Відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий розслідує провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року невідомі вбили дві безпритульні собаки. Поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження із тваринами.