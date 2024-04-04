На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

У трьох районних підрозділах поліції у Вознесенську, Баштанці та Первомайську Миколаївської області відкрили «зелені кімнати» — простір для дітей, які стали жертвами насилля чи свідками злочину.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, «зелені кімнати» призначені для роботи з дітьми, що стали свідками правопорушення, жертвами насилля, або ж вчинили злочин чи постраждали від військової агресії РФ.

Начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності поліції області Сергій Демидов розказав, що у спеціально обладнаному приміщенні створили ігрову зону, де діти матимуть можливість відчути спокій та домашню атмосферу.

«На полицях — іграшки, книжки та розмальовки, є стіл для малювання та куток, де можна працювати з піском. За допомогою спеціальних анатомічних ляльок, що мають відмінності від чоловіків та жінок, можливо коректно питати про правопорушення, яке було скоєно. Під час гри дитина стане більш розслабленою та зуміє проговорити ситуацію, що сталася. Як результат, правоохоронці та інші органи досудового розслідування проведуть якісне опитування, при цьому не травмуючи постраждалих дітей», — сказав Сергій Демидов.

Він додав, що у європейських країнах подібні кімнати вже довели свою ефективність, адже неповнолітні позбуваються зайвого стресу та легше йдуть на контакт.

«Згодом відеозапис можна використовувати в суді без повторного допиту дитини, аби уникнути психологічних травм та додаткового стресу», — наголосив Сергій Демидов.

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

На Миколаївщини відкрили «зелені кімнати» для дітей-свідків злочинів / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.