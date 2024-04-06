З початку квітня і до 16 червня в Україні діє заборона на будь-який вилов риби через початок нерестового періоду. Миколаївські поліцейські почали патрулювати річки області.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліція патрулює річки Миколаївщини. Фото: поліція Миколаївщини Поліція патрулює річки Миколаївщини. Фото: поліція Миколаївщини

«Відтак з 1 квітня поліцейські проводять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Нерест». Щоденно за дотриманням правил рибальства спільно слідкують співробітники Національної поліції, рибоохоронного патруля та Державної екологічної інспекції. Головне — це зберегти кількість та різноманіття риби в наших водоймах», — йдеться у повідомленні.

Під час спільного патрулювання річкою Південний Буг у Новоодеській громаді правоохоронці на моторному катері помітили у воді саморобний буй. Інспектор сектору поліції на воді Віталій Заноздра витягнув кілька сіток, які, ймовірно, поставили браконьєри. Всю живу рибу поліцейські врятували та одразу випустили назад до водойми.

Поліція патрулює річки Миколаївщини. Фото: поліція Миколаївщини Поліція патрулює річки Миколаївщини. Фото: поліція Миколаївщини

Наразі правоохоронці встановлюють особи правопорушників для притягнення до відповідальності. За незаконний вилов риби в нерестовий період передбачено покарання не тільки в вигляді штрафних санкцій, а й обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу.