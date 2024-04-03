Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що планує знову балотуватися в президенти України.
Про це він сказав в інтерв'ю для Al Jazeera.
«Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних (президентських, — приміт.) виборах, — так», — заявив Петро Порошенко.
Проте, він додав, що спершу Україна повинна перемогти у війні.
Крім того, Петро Порошенко додав, що якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то він балотуватиметься і до Європарламенту.
Раніше повідомлялося, що суд у Росії націоналізував акції липецької фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України Петру Порошенку.
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Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що планує знову балотуватися в президенти України.
Про це він сказав в інтерв'ю для Al Jazeera.
«Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних (президентських, — приміт.) виборах, — так», — заявив Петро Порошенко.
Проте, він додав, що спершу Україна повинна перемогти у війні.
Крім того, Петро Порошенко додав, що якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то він балотуватиметься і до Європарламенту.
Раніше повідомлялося, що суд у Росії націоналізував акції липецької фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України Петру Порошенку.