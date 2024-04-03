Петро Порошенко, фото з відкритих джерел

Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що планує знову балотуватися в президенти України.

Про це він сказав в інтерв'ю для Al Jazeera.

«Якщо ви питаєте мене, чи я планую брати участь у наступних (президентських, — приміт.) виборах, — так», — заявив Петро Порошенко.

Проте, він додав, що спершу Україна повинна перемогти у війні.

Крім того, Петро Порошенко додав, що якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то він балотуватиметься і до Європарламенту.

Раніше повідомлялося, що суд у Росії націоналізував акції липецької фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України Петру Порошенку.