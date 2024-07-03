На Миколаївщині поліцейські затримали озброєного 39-річного чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на фермера.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, злочин стався на початку грудня 2023 року у селищі Криве Озеро. До поліції звернулась 69-річна місцева мешканка та повідомила, що ввечері невідомий у балаклаві увірвався до її будинку, зв’язав їх з чоловіком, погрожував зброєю, катував та заволодів їхніми коштами, побутовою технікою та документами.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, чоловік напав на 74-річного власника помешкання на вулиці, коли той вийшов за дровами. Зв’язав чоловіка та замотав голову одягом. У будинку нападник зв’язав і жінку. Маючи при собі зброю та погрожуючи, він катував постраждалого, прикладаючи увімкнену праску до спини та погрожуючи відрізати йому вухо. Від пенсіонерів нападник вимагав сказати, де вони зберігають заощадження.

Зазначається, що дізнавшись місце схованки, чоловік забрав з будинку чотири тисячі доларів, 20 тисяч гривень, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, тюнер і документи та покинув господарів звʼязаними. Подружжю вдалось звільнитися та викликати допомогу.

Поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувався чоловік та встановили його особу. Ним виявився мешканець Одещини. Правоохоронці провели обшуки за місцем його мешкання, а також в авто, на якому він пересувався.

Під час обшуків вилучили тюнер, ідентичний тому, який належить постраждалим, автомобіль, мобільні телефони, гумовий кийок, наручники, мисливський карабін, травматичний пістолет, набої до нього, мисливську рушницю та набої, напівавтоматичну гвинтівку.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в розбої. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому тримання під вартою без можливості внесення застави. Тривають заходи щодо встановлення причетності до скоєння злочину інших осіб.

Нагадаємо, у Вознесенську поліція затримала підозрюваного у крадіжці грошей та мобільних телефонів з приміщення автовокзалу. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли, проникнувши через вікно диспетчерської кімнати.