Представників з України на «Євробаченні-2024» оштрафували за футболки «Free Azovstal Defenders» / Скрин з відео

Представники української делегації на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» отримали штраф за те, що одягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders», що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.

Про це розповіла представниця України на «Євробаченні-2024» Alyona Alyona на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, на конкурсі охорона перевіряла весь одяг, оскільки будь-які написи та назви брендів були заборонені. Якщо на одязі виявляли напис, то його просили зняти або ж заклеювали чорним скотчем.

Перед тим, як іти до грін-руму, представники української делегації вдягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders» («Звільніть захисників Азовсталі», — прим.), сховавши їх під іншим одягом.

«Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати й саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом», — розповіла співачка.

За її словами, складнощі в української делегації почались ще на етапі створення футболок: типографії або не працювали, або відмовлялися наносити принт з таким текстом. Врешті-решт одна з типографій після п’ятого дзвінка погодилася допомогти.

Представниця України також додала, що «неймовірно рада», що їм вдалося нагадати світу про українських військовополонених.

Нагадаємо, на «Євробаченні-2024» у Мальме перемогли представники Швейцарії. Представники України Jerry Heil та Аlyona Аlyona посіли 3 місце у фіналі.