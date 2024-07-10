Загиблий Петро Федорчук, фото: 36 ОБрМП

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив бійця миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти, молодшого сержанта Петра Федорчука званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Указ від 5 липня опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності У країни, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в указі президента.

Петро Федорчук родом з Верховини на Івано-Франківщині. У строю 36-ї бригади виконував завдання з захисту Батьківщини на Маріупольскому напрямку.

Військовослужбовець загинув 12 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було 26 років.

За свою відвагу та бойові заслуги Петро Федорчук був удостоєний державних нагород: у 2017 році – медалі «Захиснику Вітчизни», а у березні 2022 року – ордена «За мужність» III ступеня.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Як відомо, в полоні станом на 2024 рік перебувають близько 1300 бійців бригади.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».